Tayland'da uçak tarlaya çakıldı: 1 ölü

Tayland'da 2 kişilik X-Air Hanuman tipi tek motorlu özel uçak havalandıktan kısa süre sonra tarlaya çakıldı. Kazada pilot hayatını kaybederken, uçağın tek yolcusu ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 09:31
Tayland'da uçak tarlaya çakıldı: 1 ölü
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Tayland’ın Chonburi eyaletinde bugün 2 kişilik özel uçak havalandıktan kısa süre sonra düştü. Kazada X-Air Hanuman tipi tek motorlu özel uçağın 50 yaşındaki Avusturyalı pilotu Stefan Molnar hayatını kaybederken, uçaktaki tek yolcu 51 yaşındaki Almanya vatandaşı Christian Leonard Schuf ağır yaralandı.

Çonburi eyaletindeki Pattaya Eastern Havalimanı’ndan kalkış yaparak yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan tarlaya çakılan uçaktakilere müdahaleyi tarlada çalışan işçiler yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri uçağın içine sıkışarak iki bacağından yaralanan Schuf’u hastaneye sevk etti.

Görgü tanığı işçilerin verdiği ifadede, uçağın kaza öncesi tarlanın etrafında bir süre tur attığını, ardından uçağın alçalarak bir ağaca çarptıktan sonra yere çakıldığını belirtti.

Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, soruşturma başlatıldığı açıklandı.


Tayland uçak Tarla

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