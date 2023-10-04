Son dakika: Azerbaycan'dan görüşme kararı: Türkiye şartı koştu

Azerbaycan, Ermenistan ile yapılacak görüşmeler için Türkiye şartı koştu. Azerbaycan, şartı kabul edilmeyince görüşmelere katılmama kararı aldı.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 13:53
Son dakika: Azerbaycan'dan görüşme kararı: Türkiye şartı koştu
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Azerbaycan yönetimi; Avrupa Birliği, Fransa, Almanya ve Ermenistan ile İspanya'da yapılacak görüşmede Türkiye’nin de yer alması şartının kabul edilmemesi nedeniyle görüşmeye katılmama kararı aldı.


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