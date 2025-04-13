Bakan Fidan açıkladı: Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşme için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bakan Fidan açıkladı: Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.04.2025 - 13:14

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşme için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Fidan, "Şu anda kesinleşen bir husus yok, çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi, Amerika'da mı olacak... Bunlar çalışması devam eden konular" dedi.

SURİYE

Fidan, Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret edebileceğini ifade etti.

Fidan, "(Erdoğan'ın Suriye ziyareti) Genel itibarıyla böyle bir niyeti mevcut, uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.


Etiketler: #Hakan Fidan #Erdoğan #Donald Trump

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