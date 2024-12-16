Son Dakika... Beşar Esad'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 16.12.2024 - 15:54

Güncelleme: 16.12.2024 - 15:54

Reuters'in haberine göre, Suriye Devlet Başkanlığı Telegram kanalı devrik lider Beşar Esad'a ait olduğu iddia edilen 16 Aralık tarihli Moskova'da yazılmış bir açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre, Esad, 8 Aralık sabahına kadar Şam'da kaldığını ve ancak o günün akşamı ülkeden ayrıldığını söyledi.