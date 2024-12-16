Son Dakika... Beşar Esad'dan ilk açıklama

Reuters'in haberine göre, Suriye Devlet Başkanlığı Telegram kanalı devrik lider Beşar Esad'a ait olduğu iddia edilen 16 Aralık tarihli Moskova'da yazılmış bir açıklama yayınladı.

Son Dakika... Beşar Esad'dan ilk açıklama
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 15:54

Reuters'in haberine göre, Suriye Devlet Başkanlığı Telegram kanalı devrik lider Beşar Esad'a ait olduğu iddia edilen 16 Aralık tarihli Moskova'da yazılmış bir açıklama yayınladı.

Açıklamaya göre, Esad, 8 Aralık sabahına kadar Şam'da kaldığını ve ancak o günün akşamı ülkeden ayrıldığını söyledi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler