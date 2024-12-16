Son Dakika... Beşar Esad'dan ilk açıklama
Reuters'in haberine göre, Suriye Devlet Başkanlığı Telegram kanalı devrik lider Beşar Esad'a ait olduğu iddia edilen 16 Aralık tarihli Moskova'da yazılmış bir açıklama yayınladı.
Reuters'in haberine göre, Suriye Devlet Başkanlığı Telegram kanalı devrik lider Beşar Esad'a ait olduğu iddia edilen 16 Aralık tarihli Moskova'da yazılmış bir açıklama yayınladı.
Açıklamaya göre, Esad, 8 Aralık sabahına kadar Şam'da kaldığını ve ancak o günün akşamı ülkeden ayrıldığını söyledi.
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