Son Dakika... BMGK, Heniyye'ye suikastın ardından acil toplanacak!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 19:34

Güncelleme: 31.07.2024 - 19:43

BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi.

Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

HENİYYE SUİKASTI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Tahran'da suikasta uğrayan Heniyye'nin cenaze töreni ve son yolculuğuna uğurlama işlemlerine dair bilgi de verildi.

Heniyye'nin naaşının Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği aktarılan açıklamada, 2 Ağustos'ta da cuma namazını müteakip başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde Heniyye için cenaze namazının kılınacağı belirtildi.