Heniyye suikastında 'casus yazılım' iddiası: 'Kaldığı yer tespit edildi...'

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

Lübnanlı gazeteci Eliya Magnier, “İsrail istihbaratının, bir WhatsApp mesajı aracılığıyla Heniyye'nin telefonuna casus yazılım yerleştirdiğini” ileri sürdü.

Magnier, söz konusu casus yazılımın “İsrail istihbaratının, Heniyye'nin kaldığı yeri tespit etmesini sağladığını” öne sürdü.

#Israel's Use of Spying Software to Target #Hamas Leader Ismail Haniyeh:



Israel reportedly planted sophisticated spyware through a WhatsApp message sent to Hamas leader Ismail Haniyeh. This software allowed Israeli intelligence to localize his exact position within his…