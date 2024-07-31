Heniyye suikastında 'casus yazılım' iddiası: 'Kaldığı yer tespit edildi...'

Yayınlanma: 31.07.2024 - 15:29

Güncelleme: 31.07.2024 - 15:29

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

Lübnanlı gazeteci Eliya Magnier, “İsrail istihbaratının, bir WhatsApp mesajı aracılığıyla Heniyye'nin telefonuna casus yazılım yerleştirdiğini” ileri sürdü.

Magnier, söz konusu casus yazılımın “İsrail istihbaratının, Heniyye'nin kaldığı yeri tespit etmesini sağladığını” öne sürdü.

#Israel's Use of Spying Software to Target #Hamas Leader Ismail Haniyeh:



Israel reportedly planted sophisticated spyware through a WhatsApp message sent to Hamas leader Ismail Haniyeh. This software allowed Israeli intelligence to localize his exact position within his… — Elijah J. Magnier ???? (@ejmalrai) July 31, 2024

Magnier, “İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye gönderilen bir WhatsApp mesajı aracılığıyla sofistike bir casus yazılım yerleştirdiği bildirildi. Bu yazılım İsrail istihbaratının Haniye'nin evinin tam yerini tespit etmesini sağladı. Daha sonra Haniye, oğluyla yaptığı ve yerinin tam olarak tespit edildiği bir konuşmanın ardından suikasta uğradı” dedi.

“Casus yazılımın İsrailli siber istihbarat firması NSO Group tarafından geliştirilen kötü şöhretli Pegasus yazılımına benzediğine inanıldığını” kaydeden Magnier, “Pegasus, akıllı telefonlara sızarak operatörün mesajlara, fotoğraflara ve konum verilerine erişmesine ve hatta kullanıcının bilgisi olmadan telefonun kamerasını ve mikrofonunu kontrol etmesine olanak tanıyor” diye konuştu.

Maigner, “Heniyye'nin öldürülmesi, bu yöntemlerin etkinliğini ve devlet aktörlerinin algılanan tehditleri etkisiz hale getirmek için ne kadar ileri gidebileceklerinin altını çizmektedir. Bu olay aynı zamanda mahremiyet ve bu tür güçlü gözetleme araçlarının yasadışı faaliyetler ve suikastlar için kötüye kullanılma potansiyeli konusunda önemli endişeleri de beraberinde getirmektedir” ifadelerini kullandı.