Son Dakika... Çavuşoğlu ve Lavrov'dan ortak basın toplantısı: 'Ukrayna'da tahıl koridoru açılmasıyla ilgli BM önerisini destekliyoruz'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de tahıl koridoru planı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz" diye konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.
Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapan Lavrov ve Çavuşoğlu, "Savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi lazım. Müzakerelere dönmek için zemin oluştuğunu görüyoruz” dedi.
KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU
Karadeniz'de tahıl koridoru planı ile ilgili konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, "Dünyanın hem Ukrayna hem de Rusya'dan ihraç edeceği ürünler varsa bunun önünü hep birlikte açmamız gerektiğine inanıyoruz. Gemilerin güvenli seyri için tedbirler görüşülmeli" dedi.
Çavuşoğlu'nun satırbaşları şöyle:
"Liderler zirvesine ev sahipliği yapmak isteriz.
Terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi gerekiyor."
"HASSASİYETLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ"
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Uluslararası toplum Suriye'deki şartları ağırlaştırıyor. ABD, Suriye'de gayri meşru şekilde bir takım örgütleri besliyor" ifadelerini kullandı.
Lavrov'un açıklamaları şöyle:
"Bir sonraki toplantı Temmuz'da Nursultan'da yapılacak.
Enerji alanındaki projelerimize önem atfediyoruz" derken, "Sivillere hasar vermemek için çaba gösteriyoruz.
Askeri harekatlarımızın hedeflerini kamuoyu çok iyi biliyor ve bu hedeflere ulaşacağız.
Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1.
Gıda krizi oluşturacak bir durum yok. Ukraynalılar tahılı ve insanları rehin tutuyor.
Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de hazırız.
Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız. Ukrayna ürünleri için üzerimize düşeni yaparız. Zelenski mayınsızlaştırmaya karşı, problem bizde değil."
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