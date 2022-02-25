Son dakika: Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türkiye vatandaşlarının tahliyesi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin NTV'de açıklamalarda bulunuyor...
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Tahliyelerimizi karayoluyla devam ettireceğiz.
- Başvuran vatandaş sayımız aşağı yukarı 2 bin 500 civarında.
- İnsani yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye TIRlarla gerekli yardımları gönderdik.
- Yaklaşık 15-16 bin vatandaşımız dünden itibaren ülkeyi terk etmeye başladı.
- İmkanlarımız çerçevesinde farklı ülkelerin tahliyesini de yapacağımızı söylemek isterim.
- Düşüncelerimizi net bir şekilde söylüyoruz.
- BM Güvenlik Konseyi'nden bir şey çıkması mümkün değil. Rusya, kendi aleyhine çıkacak bir kararı veto edecektir.
- Biz her şartta diyalogtan yanayız.
- Uluslarası toplumun iyi bir sınav vermediği ortadadır. Saldırı durdurulabilseydi iyi bir sınav verilmiş olurdu.
- Sadece yaptırımlarla sorunların çözülemeyeceğini anlamamız gerekiyor.
- Montrö Anlaşması'nı uygulayacağız.
- Darbelere ne kadar karşı olduğumuzu tüm dünya bilir. (Putin'in Ukrayna ordusuna çağrısı) Bu çağrı kabul edilemez bir çağrıdır.
- Önemli olan tarafların bir araya gelmesi. Bu toplantı Türkiye'de yapılmak isterse memnuyetle karşılarız.
AYRINTILAR GELİYOR...
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- NATO: Tam teşekküllü bir işgal
- Türk Hava Yolları'ndan Rusya kararı
- Zelenski, Kiev sokaklarından paylaştı
- Önlerinde diz çöküp özür diledi!
- Çakıcı'nın yeğenine saldırıda yeni gelişme
- Almanya'dan Ukrayna'ya askeri yardım: Miğfer
- Slavia Prag maçında sakatlanarak çıkmıştı!
- 12 Dev Adam, Atina'da son topta kaybetti!
- Rusya, Ukrayna'ya verilen tahribatı açıkladı
- Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması