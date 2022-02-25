Son dakika: Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması

Son dakika: Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması...

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 21:08
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türkiye vatandaşlarının tahliyesi ve bölgedeki gelişmelere ilişkin NTV'de açıklamalarda bulunuyor...

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

  • Tahliyelerimizi karayoluyla devam ettireceğiz. 

  • Başvuran vatandaş sayımız aşağı yukarı 2 bin 500 civarında. 

  • İnsani yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye TIRlarla gerekli yardımları gönderdik. 

  • Yaklaşık 15-16 bin vatandaşımız dünden itibaren ülkeyi terk etmeye başladı. 

  • İmkanlarımız çerçevesinde farklı ülkelerin tahliyesini de yapacağımızı söylemek isterim. 

  • Düşüncelerimizi net bir şekilde söylüyoruz.

  • BM Güvenlik Konseyi'nden bir şey çıkması mümkün değil. Rusya, kendi aleyhine çıkacak bir kararı veto edecektir. 

  • Biz her şartta diyalogtan yanayız. 

  • Uluslarası toplumun iyi bir sınav vermediği ortadadır. Saldırı durdurulabilseydi iyi bir sınav verilmiş olurdu. 

  • Sadece yaptırımlarla sorunların çözülemeyeceğini anlamamız gerekiyor. 

  • Montrö Anlaşması'nı uygulayacağız.

  • Darbelere ne kadar karşı olduğumuzu tüm dünya bilir. (Putin'in Ukrayna ordusuna çağrısı) Bu çağrı kabul edilemez bir çağrıdır. 

  • Önemli olan tarafların bir araya gelmesi. Bu toplantı Türkiye'de yapılmak isterse memnuyetle karşılarız. 

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