Son Dakika: Dışişleri'nden Almanya'ya' Yunanistan' yanıtı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Alman sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, yazılı açıklamasında, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya yanıt verdi.
Sözcü Bilgiç, Alman sözcünün dün yaptığı basın toplantısında, Yunanistan'ın hukuk dışı iddiaları temelinde Türkiye aleyhinde sarf ettiği sözlerin esef verici olduğunu belirterek, "Alman Sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez. Alman Sözcüsüne ikili ve NATO bünyesindeki Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarına yapılan davetlere rağmen bir yıldır icabet etmeyen ve Ege’de yaşanan son gerginliği bahane ederek bu toplantıları dondurduğunu açıklayan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz. Diyalog ve gerilimin azaltılması için çaba sarf ettiğini iddia eden Almanya’yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz" dedi.
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