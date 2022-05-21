Son dakika: Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:40

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını samimi şekilde desteklediğini, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik talebine dair meselenin ise bu iki ülkenin Türkiye’nin hayati milli güvenlik menfaatleriyle ilgili tutumları olduğunu ifade etti. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele başta olmak üzere temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine olumlu yaklaşmayacaklarını dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerek" ifadesinde bulundu.