Son dakika: Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu
Erdoğan, İsveç'in teröre finans ve silah desteğine son vermesini istedi
Erdoğan, İsveç Başbakan'ı Andersson ile görüştü telefonda görüştü.
İsveç'in nato üyeliğini ve Türkiye'nin itirazını dile getirdi, endişelerini paylaştı.
Erdoğan, Terör örgütlerine yönelik silag ve finans desteğine son vermesi, Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırması gerektiğini söyledi.
Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına desteğini hatırlattı, ittifak güvenliği açısından dayanışmanın önemenine dikkat çekti.
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