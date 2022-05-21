Son dakika: Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu

Erdoğan, İsveç'in teröre finans ve silah desteğine son vermesini istedi

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:04
Son dakika: Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu
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Erdoğan, İsveç Başbakan'ı Andersson ile görüştü  telefonda görüştü.

İsveç'in nato üyeliğini ve Türkiye'nin itirazını dile getirdi, endişelerini paylaştı.

Erdoğan, Terör örgütlerine yönelik silag ve finans desteğine son vermesi, Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına desteğini hatırlattı, ittifak güvenliği açısından dayanışmanın önemenine dikkat çekti. 


Erdoğan isveç NATO

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