Son Dakika: Erdoğan, Rusya'ya gidiyor

26 Temmuz 2022 Salı, 15:58

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gidiyor. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; AKP'li Erdoğan, 5 Ağustos 2022 tarihinde Soçi'ye günübirlik ziyaret gerçekleştirilecek.

Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

TAHRAN ZİRVESİ'NDE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Erdoğan, 19 Temmuz'da Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti. İki liderin Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana ilk yüz yüze görüşmesi, Tahran Uluslararası Konferans Salonu'nda gerçekleşmişti.

Tahran'daki zirvenin öncesinde ise, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin en son 29 Eylül 2021'de yine Rusya'nın Soçi kentinde yüz yüze görüşmüştü.