Son dakika... Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 14:12

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 14:24

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

PUTIN'E TEŞEKKÜR

Erdoğan, görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden uzatılmasıyla ilgili müspet tutumu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

Ayrıca Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Erdoğan, Soçi’de mutabık kaldıkları ekonomik işbirliği temelinde yeni adımlar atabileceklerini belirtti.