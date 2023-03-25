Son dakika... Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.

DHA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 14:12
Son dakika... Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı. 

PUTIN'E TEŞEKKÜR

Erdoğan, görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden uzatılmasıyla ilgili müspet tutumu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti. 

Ayrıca Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Erdoğan, Soçi’de mutabık kaldıkları ekonomik işbirliği temelinde yeni adımlar atabileceklerini belirtti.


Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan Vladimir Putin Putin

İlgili Haberler

Putin, Ukrayna'ya uranyumlu mühimmat gönderilmesi halinde cevap vereceklerini söyledi

Putin, Ukrayna'ya uranyumlu mühimmat gönderilmesi halinde cevap vereceklerini söyledi
Rus gazeteci, Putin'in tutuklanmasının 'nükleer saldırı' ile sonuçlanacağını söyledi

Rus gazeteci, Putin'in tutuklanmasının 'nükleer saldırı' ile sonuçlanacağını söyledi
Macaristan, Putin'in ülkeye girmesi halinde tutuklamayacağını duyurdu

Macaristan, Putin'in ülkeye girmesi halinde tutuklamayacağını duyurdu

En Çok Okunan Haberler