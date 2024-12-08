Son Dakika... Rus haber ajansı duyurdu: 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'

Son dakika haberi... Kremlin'den bir kaynak, Beşar Esad ve ailesinin Rusya'nın kendilerine sığınma hakkı tanıdığı Moskova'ya vardığını bildirdi.

Son Dakika... Rus haber ajansı duyurdu: 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 20:58

Kremlin'den bir kaynak, Beşar Esad ve ailesinin Rusya'nın kendilerine sığınma hakkı tanıdığı Moskova'ya vardığını bildirdi.

Kaynağın RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada "Suriye Devlet Başkanı Esad ailesiyle birlikte Moskova'ya ulaştı. Rusya, insani kaygılar nedeniyle sığınma hakkı tanıdı" ifadelerini kullandı. 

Yapılan açıklamada "Rusya her zaman Suriye krizine siyasi bir çözümden yana olmuştur. BM himayesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz" denirken Rus yetkililerin Suriye'deki 'silahlı muhalefetin temsilcileriyle' temas halinde olduğu ve "Muhalefetin liderlerinin Suriye'deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik misyonlarının güvenliğini garanti altına aldığı" da eklendi.


Etiketler: #Beşar Esad #Moskova

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