Son Dakika... Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy suçlu bulundu

Son Dakika gelişmesi... Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu.

AA
30 Eylül 2021 Perşembe, 12:03
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