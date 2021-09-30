Son Dakika... Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy suçlu bulundu
Son Dakika gelişmesi... Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sabah 9 - akşam 5 mesaisi tarih oluyor
- Benzine yüksek zam!
- Fahrettin Altun'un eşi derslere girmiyor iddiası
- Son anket: Yüzde 66,8'in korkusu aynı!
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- Boğulan kişinin üzerinden ikramiye vurmuş bilet çıktı
- Cep telefonu satışları hakkında karar
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı
- Ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu