Son Dakika: Finlandiya'dan Türkiye açıklaması
Son dakika gelişmesi... Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkesinin NATO'ya başvuru sürecini değerlendirirken, "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor, müzakereler sürecek. Türkiye'nin dile getirdiği (PKK ve terörle ilgili) sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz" dedi.
Washington'da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, görüşmenin ardından basın mensuplarına Finlandiya ile İsveç'in NATO sürecini değerlendirdi.
Haavisto, kendisinin de son dönemde iki kez Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Biz Türkiye dahil tüm NATO üyelerinin endişelerini ciddiye alıyoruz. Şu anda Türkiye ile açık, doğrudan ve yapıcı bir diyalog halinde bu konuları netleştirmeye çalışıyoruz" dedi.
Haavisto, İsveç ve Finlandiya'dan giden delegasyonların Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak "Türkiye ile müzakereler olumlu seyrediyor ve bu müzakereler sürecek. Biz, Türkiye'nin de desteklediği NATO'nun açık kapı politikasına güveniyoruz. Türkiye'nin dile getirdiği (PKK ve terörle ilgili) sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Haavisto, Madrid'de haziran ayında yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar Türkiye ile görüşmelerde mesafe kat etmelerinin önemli olacağını sözlerine ekledi.
BLINKEN, SÜRECİN OLUMLU SONUÇLANACAĞINA İNANIYOR
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ile Finlandiya ve İsveç arasındaki görüşmelerin aktif ve yapıcı şekilde sürdüğünü, ABD'nin de Ankara ile temas halinde süreci yakından izlediğini söyledi.
Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York'ta görüştüğünü ve bu görüşmede bu konuların da kapsamlı şekilde ele alındığını ve sürecin sonunda iki ülkenin de NATO'ya katılacağına inandıklarını belirtti.
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