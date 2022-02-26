Son dakika: Fransa bir Rus gemisine el koydu
Son dakika: Fransa, Manş Denizi'nde Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı bir firmaya ait olduğu şüphesiyle Rus kargo gemisine el koydu. Rusya, el konulan RIA gemisi için Fransa'dan açıklama istedi
Rusya'nın RIA haber ajansının Cumartesi günü aktardığına göre, Rusya'nın Fransa büyükelçiliği İngiliz kanalında bir Rus kargo gemisine el konmasıyla ilgili Fransız yetkililerden açıklama istedi.
Fransız yetkililerin Ukrayna'daki savaşla bağlantılı ticari yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen bir Rus şirketine ait olabileceğini söyledikleri gemi, bugün erken saatlerde Fransız deniz polisi tarafından ele geçirildi.
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