Son dakika: Fransa bir Rus gemisine el koydu

26 Şubat 2022 Cumartesi, 14:15

Rusya'nın RIA haber ajansının Cumartesi günü aktardığına göre, Rusya'nın Fransa büyükelçiliği İngiliz kanalında bir Rus kargo gemisine el konmasıyla ilgili Fransız yetkililerden açıklama istedi.

Fransız yetkililerin Ukrayna'daki savaşla bağlantılı ticari yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen bir Rus şirketine ait olabileceğini söyledikleri gemi, bugün erken saatlerde Fransız deniz polisi tarafından ele geçirildi.