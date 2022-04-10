Son dakika: Fransa seçimlerinden ilk sonuçlar: Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı

10 Nisan 2022 Pazar, 21:04

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Sandık çıkış anketlerine göre ikinci tur oyların yüzde 28,1'ini alan mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile oyların yüzde 23,3'ünü alan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen arasında yapılacak.

Adaylar arasında Cumhurbaşkanı Macron, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Valerie Pecresse, aşırı sağcı Marine Le Pen, "ırkçı" görüşleriyle bilinen aşırı sağcı Eric Zemmour ve solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon'un isimleri öne çıkıyordu.

En çok oyu alan iki aday 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda yarışacak. Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

İlk sandık çıkış sonuçları şöyle: