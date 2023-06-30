Son dakika... Fransa'da otobüs ve tramvay seferlerine yeni düzenleme
Fransa'da, 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi nedeniyle olayların çıkmasının ardından otobüs ve tramvay seferlerine yeni düzenleme getirilmesi talimatı verildi.
Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren sokak olaylarında, valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi.
Fransa İçişleri Bakanlığı, şiddet içeren protestoları bastırmak amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde cuma günü saat 21:00'den itibaren ülke genelinde otobüs ve tramvay seferlerinin durdurulacağını ve büyük havai fişeklerin satışının yasaklanacağını açıkladı.
Açıklamada, ülke çapında güvenlikten sorumlu olan bölge valilerinden de benzin bidonları, asitler ve diğer yanıcı sıvıların satışını ve taşınmasını yasaklamalarının isteneceği belirtildi.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, polisin isyanlara karşı zırhlı araçlar kullanacağını söyledi.
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