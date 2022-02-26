Son Dakika... Zelenski: Barış içinde yaşayabiliriz

26 Şubat 2022 Cumartesi, 13:19

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya'nın Perşembe günü başlattığı işgalden bu yana başkent Kiev'in hala Ukrayna'nın kontrolünde olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video mesajında, "Düşman saldırılarına direndik ve başarıyla püskürtüyoruz. Çatışma devam ediyoruz" dedi.

Zelenskiy, "Rusya'nın SWIFT ile bağlantısını kesme konusunda AB ülkelerinden neredeyse tam desteğimiz var. Almanya ve Macaristan'ın bu kararı destekleyecek cesareti göstereceğini umuyorum. Vatanımızı ve Avrupa'yı savunma cesaretimiz var" diye konuştu.

"SAVAŞI DURDURMAMIZ GEREKİYOR"

Konuşmasının devamında herkese silah vermeye hazır olduklarını kaydeden Zelenski, "Rus halkı savaşa karşı çıksın. Bu savaşı durdurmamız gerekiyor, barış içinde yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Zelenski ayrıca, Ukrayna yurttaşlarının AB üyelik hakkı kazandığını ve ölçüde destek alacaklarını söyledi.