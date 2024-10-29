Son Dakika... Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım oldu
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.
1991'den bu yana Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Naim Kasım, grubun yeni Genel Sekreteri olarak seçildi.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "Şura Meclisi, bu yolculukta mübarek sancağı taşıyacak olan Şeyh Naim Kasım'ın Parti Genel Sekreteri olarak seçilmesine karar vermiştir. Yüce Allah'tan, partiye ve İslami direnişe liderlik etme gibi onurlu bir görevde kendisine yol göstermesini diliyoruz" denildi.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.
Hizbullah, son bir yılda 20'ye yakın yetkilisini kaybetti.
Etiketler: #hizbullah #israil #Lübnan
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü firmanın peyniri hileli çıktı!
- CHP'den 'normal karşılanamaz' tepkisi
- ‘Haddinizi bilecek ahlaki birikiminiz yoksa...'
- Görevden alınan Egemen Bağış sessizliğini bozdu
- Ve 'A Parti' yola çıktı
- Mısır teklif etmişti... Netanyahu'dan 'ateşkes' yanıtı!
- Dev derbide kazanan Galatasaray!
- Çocuğun ölümüne neden oldu, intihar etti
- Yolcu treni beton pompasına çarptı!
- Türk halkı ABD'nin başında 'o ismi' istiyor