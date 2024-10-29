Son Dakika... Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım oldu

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Naim Kasım'ı yeni Genel Sekreter olarak seçtiği belirtildi.

Son Dakika... Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:34

1991'den bu yana Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Naim Kasım, grubun yeni Genel Sekreteri olarak seçildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "Şura Meclisi, bu yolculukta mübarek sancağı taşıyacak olan Şeyh Naim Kasım'ın Parti Genel Sekreteri olarak seçilmesine karar vermiştir. Yüce Allah'tan, partiye ve İslami direnişe liderlik etme gibi onurlu bir görevde kendisine yol göstermesini diliyoruz" denildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Hizbullah, son bir yılda 20'ye yakın yetkilisini kaybetti.


Etiketler: #hizbullah #israil #Lübnan

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