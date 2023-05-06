Son Dakika... İngiltere Kralı III. Charles'ın taç giyme töreni başladı
İngiltere Kralı III. Charles'ın, Londra'daki Westminster Abbey'de taç giyme töreni başladı.
56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı ve bu ülkelerin 14'ünde aynı zamanda devlet başkanı olan Kral III. Charles'ın, Londra'daki Westminster Abbey'de taç giyme töreni başladı.
Bu, 70 yıl sonra bir İngiliz hükümdarının ilk taç giyme töreni oldu.
Charles ve eşi Camilla, kraliyet cübbesiyle Buckingham Sarayı'nın Merkez Kapısı'ından ayrıldı.
Charles'ın üzerindeki cübbe daha önce büyükbabası Kral 6. George tarafından giyilmişti.
CHARLES, WESTMİNSTER ABBEY'E GELDİ
Charles, Westminster Abbey'e geldi.
Kraliyet kıyafetlerinin yanı sıra Aziz Edward'ın Tacı da Westminster Abbey'e taşınmıştır.
Aziz Edward'ın Tacı, en son Kraliçe II. Elizabeth tarafından 1953'teki taç giyme töreninde takılmıştı.
TARTIŞMALI İSİM PRENS HARRY DE TÖRENE KATILDI
Prens Harry, Prens Andrew ve Prensesler Eugenie ve Beatrice da törene katıldı.
Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi taç giyme törenine katılmadı.
Prens Andrew çocuklarıyla birlikte Prens Harry'nin yanına girdi. Prens Andrew, kuzenleriyle sohbet ederken görüldü.
"BENİM KRALIM DEĞİL"
Londra'da "Benim Kralım Değil" pankartları taşıyan monarşi karşıtı guplar ile güvenlik güçleri arasında tartışmalar yaşandı.
Polis, kalabalığın kendilerine karşı "düşmanca" davranması nedeniyle protestocuları uzaklaştırdıklarını söyledi.
Charles'a ilerleyen dakikalarda taç giydirilecek, bir dizi tören eşyası takdim edilecek ve Birleşik Krallık'ın çeşitli temsilcileri tarafından resmen Kral olarak tanınacak.
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