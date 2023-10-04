Son dakika... Irak Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi... Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, resmi ziyaret kapsamında geleceği Türkiye'de, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek.

AA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 16:14
Son dakika... Irak Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor
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Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.


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