Son dakika... Irak Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberi... Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, resmi ziyaret kapsamında geleceği Türkiye'de, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşecek.
Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın tüm programları iptal edildi
- Tecavüz dosyası kapatılmak isteniyor!
- Sancaktepe'de cesetleri bulunan 3 kardeşin son anları...
- Kürsüden Hakan Fidan'ı işaret etti
- Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- Ünlü oyuncunun evlat acısı! 28 aylık oğlu kurtarılamadı
- Telefonu yurtdışından getirip, harç yatıranlar dikkat!
- Bilim insanları tescilledi: Bu şarkı kaygıyı azaltıyor!
- Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı