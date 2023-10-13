Son Dakika: İsrail ordusu duyurdu: Kara harekatı başladı

Yayınlanma: 13.10.2023 - 22:39

Güncelleme: 13.10.2023 - 23:11

İsrail, Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarının ardından kara harekatına başladığını duyurdu.

Reuters’ta yer alan habere göre, İsrail, piyade ve tanklarının Gazze Şeridi içinde saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İNTERNETİ KESECEKLERİNİ DUYURDU

Gazze'ye su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı alan İsrail'den yeni bir açıklama geldi.

İsrail İletişim Başkanlığı, yarından itibaren Gazze'ye interneti tamamen keseceklerini duyurdu.

İSRAİL SÜRE VERDİ, HAMAS 'KALIN' DEDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerden güneye gitmelerini istemesinin ardından bölgedeki camiler ve Hamas yetkilileri Gazzelilerden evlerinde kalmasını istemişti.

Gazze'deki camilerde, "Evlerinize tutunun, toprağınıza tutunun" anonsları yapılırken Hamas da Filistinlilere çağrı yaparak İsrail'in söz konusu uyarısını görmezden gelmelerini istemişti.