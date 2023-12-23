Son Dakika... İsrail'e ait gemiye drone saldırısı!

Hindistan'ın batı kıyısı açıklarında seyir halindeki İsrail'e ait bir tankere drone saldırısı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2023 - 13:36
Son Dakika... İsrail'e ait gemiye drone saldırısı!
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İsrail'e ait olduğu belirtilen bir ticaret gemisine Hindistan'ın batı kıyısı açıklarında drone saldırısı yapıldığı bildirildi.

İngiliz deniz güvenlik firması Ambrey, Liberya bandıralı kimyasal ürün tankerinin Hindistan'ın güney batısındaki Veraval sahilinin 120 mil açığında vurulduğunu ve son olarak Suudi Arabistan'da durduğunu söyledi.

Ambrey'den bir yetkili, drone saldırısının "gemide bir patlamaya ve yangına neden olduğunu" söyledi.

Yetkili, "Bazı yapısal hasarlar da rapor edildi ve gemiye bir miktar su girdi. Gemi İsrail'e bağlıydı. En son Suudi Arabistan'a uğramıştı ve o sırada Hindistan'a gidiyordu" dedi.

Bu saldırının, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef aldığı bir haftayı aşkın sürenin ardından geldiği kaydedildi.

Kızıldeniz'deki saldırılar Süveyş Kanalı'ndan geçen ticari nakliye yollarını kapattı ve gemileri Avrupa'ya ulaşmak için Afrika çevresinde çok daha uzun rotalar izlemeye zorluyor.


Hindistan Kızıldeniz israil

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