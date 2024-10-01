Son Dakika... İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
İsrail’in Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.
İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi’nde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.
Etiketler: #Tel Aviv #silahlı saldırı
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