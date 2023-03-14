Son Dakika: Karadeniz'de sıcak saatler: Rus uçağı, ABD ordusuna ait İHA düşürdü

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 20:05

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 22:40

Pentagon, iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü açıkladı.

ABD ordusu tarafından 'pervasız' olarak nitelendirilen olay şiddetle kınandı.

ABD HAVA KUVVETLERİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD Hava Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu" açıklamasını yaptı.

Başkan Joe Biden, olayla ilgili bilgilendirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ABD'nin Karadeniz üzerindeki uçuş ve operasyonlarına devam edeceğini belirtti. Dünyanın diğer kısımlarında da ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına bağlı kalacaklarını belirten Kirby, uluslararası sularda ve hava sahasında gerçekleştirilecek herhangi bir eylem için Rusya'yı bilgilendirme zorunluluğunda olmadıklarını ifade etti.

ABD'li General Cavoli NATO müttefiklerine olay hakkında bilgi verdi.

BÜYÜKELÇİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price “Rus büyükelçisini Bakanlık'a çağırdık. Moskova'da bulunan büyükelçimiz Tracy de Rusya Dışişleri Bakanlığı'na güçlü bir mesaj iletti" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının ABD’ye ait İHA ile temasa geçmediğini belirtilerek "Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin kontrol araçları, bir Amerikan MQ-9 insansız hava aracının Rusya Federasyonu devlet sınırı - RF Savunma Bakanlığı yönündeki uçuşunu kaydetti. Hava savunma güçlerine bağlı savaşçılar, Karadeniz üzerinden davetsiz misafirin kimliğini tespit etmek için havaya kaldırıldı. Rus savaşçılar havadan silah kullanmadı ve Amerikan insansız hava aracıyla temas kurmadı. Amerikan insansız hava aracı, keskin manevra nedeniyle irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve su yüzeyiyle çarpıştı” ifadelerine yer verildi.