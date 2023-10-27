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Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan dünyaya 'Gazze' çağrısı: 'Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkes...'

Son dakika haberi... CHP lideri Kılıçdaroğlu, İsrail'in bu gece operasyonları genişletme kararı aldığı Gazze'ye ilişkin bir paylaşım yaptı. CHP lideri, "Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 21:41
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan dünyaya 'Gazze' çağrısı: 'Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkes...'
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdığını ve bu gece kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki hava saldırılarını artırdıklarını ve İsrail Hava Kuvvetlerinin "Gazze'deki yer altı hedeflerine geniş çapta saldırılar düzenlediğini" açıkladı.

Hagari, ordunun son birkaç gündür sürdürdüğü kara operasyonlarını devam ettirdiğini aktararak, "Kara kuvvetleri bu gece kara operasyonlarını genişletecek" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN DÜNYAYA ‘GAZZE’ ÇAĞRISI

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından Gazze için bir paylaşımda bulundu.

CHP lideri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze, ağır bir bombardıman altında… Gazze’de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor.

Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya, ya bu katliama dur diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok!

Dualarım mazlum Filistin Halkı için…”


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