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Kılıçdaroğlu'ndan Sinop'taki yurt müdürüne tepki: 'Bu kibir, bu küstahlık...'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta Zeren Ertaş'ın ölümünü protesto eden üniversite öğrencilere "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" diyen yurt müdürüne tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse ve hiçbir makam, bu ülkenin güzel evlatlarından büyük değildir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:35
Kılıçdaroğlu'ndan Sinop'taki yurt müdürüne tepki: 'Bu kibir, bu küstahlık...'
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Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu Müdürü'nün, asansör faciası sonucu Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesini protesto eden öğrencilere yönelik sözlerine tepkiler sürüyor.

"HİÇKİMSE VE HİÇBİR MAKAM..."

Yurt müdürünün skandal sözlerine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kibir, bu küstahlık bir evladımızın canına mal oldu. Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa; kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa hepsi hesap verecek. Hiç kimse ve hiçbir makam, bu ülkenin güzel evlatlarından büyük değildir."

NE OLMUŞTU?

Sinop'ta bulunan Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu'nun öğrencileri dün akşam Zeren Ertaş'ın asasöre sıkışarak hayatını kaybetmesi nedeniyle eylem yapmıştı.

Yurdun Müdürü ise, öğrencilere "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" sözlerini sarf etmişti.


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