Kılıçdaroğlu'ndan Sinop'taki yurt müdürüne tepki: 'Bu kibir, bu küstahlık...'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 12:35

Güncelleme: 27.10.2023 - 12:40

Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu Müdürü'nün, asansör faciası sonucu Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesini protesto eden öğrencilere yönelik sözlerine tepkiler sürüyor.

"HİÇKİMSE VE HİÇBİR MAKAM..."

Yurt müdürünün skandal sözlerine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kibir, bu küstahlık bir evladımızın canına mal oldu. Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa; kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa hepsi hesap verecek. Hiç kimse ve hiçbir makam, bu ülkenin güzel evlatlarından büyük değildir."

Bu kibir, bu küstahlık bir evladımızın canına mal oldu. Zeren kızımızın ölümünden kim sorumluysa; kimin kusuru, ihmali, beceriksizliği varsa hepsi hesap verecek. Hiç kimse ve hiçbir makam, bu ülkenin güzel evlatlarından büyük değildir. https://t.co/4MmaDYVIZ7 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 27, 2023

NE OLMUŞTU?

Sinop'ta bulunan Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu'nun öğrencileri dün akşam Zeren Ertaş'ın asasöre sıkışarak hayatını kaybetmesi nedeniyle eylem yapmıştı.

Yurdun Müdürü ise, öğrencilere "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" sözlerini sarf etmişti.