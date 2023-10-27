Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul trafiği: Gelecek Partili ve AKP'li isimlerle de görüştü

Yayınlanma: 27.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.10.2023 - 10:46

CHP’de 4-5 Kasım’da yapılacak kurultay öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı kritik görüşmeler gündeme oturdu. Geçen hafta cumartesi günü Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da DEVA Partisi ilçe başkanlarıyla görüşmesi sonrası 13 isim önceki gün DEVA’dan istifa etmişti.

Edinilen bilgiye göre aynı gün başka toplantılar yapan Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi ve AKP’liler ile de görüştü. Toplantı taleplerinin CHP liderine diğer siyasi partilerden geldiği belirtildi. Görüşmelerde yerel seçim sürecinin konuşulduğu öğrenildi.

(Gürsel Tekin)

‘YÜZBİNLER GELECEK’

Görüşmelere katılan eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “CHP önemli bir parti olduğu için DEVA Partili, Gelecek Partili, İYİ Partili ve AKP’li birçok isim bu markanın çevresinde saf almak istiyor” bilgisini verdi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında kurultayın ardından farklı partilerden CHP’ye yüzbinin üzerinde kişinin akın edeceğini belirten Tekin şunları söyledi:

“Bütün tartışmalara rağmen Kılıçdaroğlu 6’lı masanın devam etmesi konusunda açık tavır koydu. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da çeşitli partilere mensup 100 bin kişi partimize katılacak. En çok da AKP’liler katılacak. CHP’nin kurumsal kimliğine talep var. AKP’liler de bu kimliğe geçmek istediklerini kendileri beyan etti. Türkiye’nin en güvenli limanı CHP’dir. Siyasi beklentisi olan baba ocağına gelecek. Herkesi baba ocağına davet ediyorum.”

‘HAYSİYETSİZ İFTİRALAR’

İttifakın devam etmesi konusunda talepleri olduğunu aktaran Tekin, “Görüşmeler devam edecek. Partinize, gelmek isteyenlere evinizi mi kapatacaksınız? Kimsenin kimseye bir tuzak kurduğu yok” ifadelerini kullandı.

Gizli görüşme ve belediye başkanlığı verilecek iddialarına yanıt veren Tekin, şöyle konuştu: “Bunlar çok çirkin, haysiyetsiz iftiralar. O kadar kişinin katıldığı bir görüşme gizli olmaz. Arkadaşlarımızın duygusal olarak partilerinden kopuşu uzun süre önce olmuş.”