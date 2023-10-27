Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi İmamoğlu ile bir araya geldi: Divan başkanlığını kabul etti

Yayınlanma: 27.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.10.2023 - 07:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin 4-5 Kasım’daki kurultayı öncesi “Değişim” çıkışıyla gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Ahlatlıbel’de bir araya geldi. İki isim bir saatlik görüşmenin ardından bir açıklama yapmadan oradan ayrıldı. Görüşmenin sakin bir havada geçtiği kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede İmamoğlu’nun kurultayda divan başkanlığı yapması gündeme geldi. Parti kaynaklarının paylaştığına göre; bu teklif geçen hafta Kılıçdaroğlu tarafından İmamoğlu’na iletildi. İmamoğlu da konuyla ilgili yüz yüze görüşmek için Ankara’ya geldi. İmamoğlu’nun teklifi kabul ettiği belirtilirken, konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Kurultayı yöneten makam divan başkanlığı olduğu için parti adına bu konum büyük bir önem taşıyor.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler “değişim” çıkışıyla gündeme gelerek bir taraf belli eden İmamoğlu’na bu makamın önerilmesiyle ilgili “Genel başkan CHP’lilerin hiçbirini ayırmaz. Görev verilen herkesin görevini en iyi şekilde yapacağını da bilir. Daha önce büyükşehir belediye başkanları divan başkanlığı yapmıştı. En büyük şehrimizin başkanının da divan başkanı olarak düşünülmesi doğaldır” yorumunu yapıyor.

‘İTİRAZIMIZ OLMAZ’

Ancak parti kulislerinde genel merkez kanadının Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na bu önerisinden rahatsız olduğunu bilgisi konuşuluyor. Bu önerinin genel merkez adına “Kaybediyoruz” algısı oluşturduğu için kötü göründüğünü söyleyenler bulunuyor. Bir yandan da mevcut yönetimden isimler, Kılıçdaroğlu’nun bu tavırla “demokratik bir tutum sergilediğini” savunuyor.

Partide Özgür Özel’in öncülüğünü yaptığı değişimciler ise İmamoğlu’nun başkanlığına bir itirazı olmadığını vurguluyor. “Yapılan bu teklif bile genel merkezin düştüğü durumu gösterir” diyen değişimciler, “Bu durum genel merkezin de kaybedeceğine yönelik bir algıda olduğunu gösterir. Ekrem Bey’i daha pasif bir hale getirmek için tarafsız olan divan başkanlığı konumuna getirmeyi öneriyorlar. Çünkü kurultayda bir konuşma yaparsa salonu değişimden yana etkileyebileceğine inanıyorlar. Ekrem Bey değişimden yana iradesini açıklamıştı. Kongrede tarafsız gözükmesini sağlayacak bir hamle yapıyorlar. Bizim yine de bir itirazımız olmaz. Bu kazanmaya yakın olduğumuzu gösterir” yorumunu yapıyor.