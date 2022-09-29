Son dakika... Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu

29 Eylül 2022 Perşembe, 16:13

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık bir asra tanıklık eden 96 yaşındaki Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in resmi ölüm nedeniyle ilgili ilk açıklama ise bugün geldi.

Belgede Kraliçe II. Elizabeth'in ölüm nedeni olarak 'yaşlık' bilgisi yer aldı. Ayrıca Kraliçe'nin İskoçya Aberdeenshire'daki Balmoral Kalesi'nde 15.10'da hayatını kaybettiği görülüyor.

İşte o belge: