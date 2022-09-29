Son dakika... Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu

Son dakika haberi... İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölüm belgesi yayınlandı. Belgede Kraliçe'nin ölüm nedeni olarak yaşlılık yazdığı görülüyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 16:13
Son dakika... Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık bir asra tanıklık eden 96 yaşındaki Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in resmi ölüm nedeniyle ilgili ilk açıklama ise bugün geldi. 

Belgede Kraliçe II. Elizabeth'in ölüm nedeni olarak 'yaşlık' bilgisi yer aldı. Ayrıca Kraliçe'nin İskoçya Aberdeenshire'daki Balmoral Kalesi'nde 15.10'da hayatını kaybettiği görülüyor.

İşte o belge:

 


İngiltere Kraliçesi Kraliçe II. Elizabeth Kraliçe

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