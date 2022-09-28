Kraliçe II. Elizabeth'in ölüm nedeni sır gibi saklanıyor

28 Eylül 2022 Çarşamba, 10:41

İskoçya Ulusal Kayıtları (NRS), İngiliz gazetecilerin Kraliçe II. Elizabeth'in ölüm belgesine ulaşma girişimlerini gizemli bir şekilde engelledi.

Balmoral Malikanesi'nde vefat eden Kraliçe II. Elizabeth'in ölüm nedeni hâlâ bilinmiyor.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, gazete defalarca II. Elizabeth'in ölüm belgesinin bir kopyasını talep etti ancak İskoç yetkililer bu talepleri her defasında geri çevirdi.

SARAY DA BİLMİYOR

İngiliz gazete, İngiltere sınırları dışarısında yaşamını yitiren II. Elizabeth'in 1836 Kayıt Yasası gereği ölüm nedeninin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini savunurken İskoç yetkililerin açıklama yapmamaları için talimat aldıklarını öne sürdü.

Gazete, ölüm belgesine ulaşmak istediğinde yetkililerden önce "Kraliyet Yas döneminde yorum yapılmayacak" yanıtını aldı. Yas döneminin ardından tekrar başvuran gazete bu kez de "Şu anda ekleyecek bilgimiz yok" yanıtı ile karşılaştı.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölüm belgesine ulaşamayan gazete son olarak Buckingham Sarayı'nın kapısını çaldı ancak sarayın da durumdan habersiz olduğunu öğrendi.