Son Dakika: Kremlin'den Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesine ilişkin açıklama

Son Dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba arasında yarın Antalya'da yapılacak görüşmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 14:03
Son Dakika: Kremlin'den Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesine ilişkin açıklama
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