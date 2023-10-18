Son dakika... Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba düştü

Son dakika haberi... Önceki gün Gazze'de yaşanan hastane saldırısının ardından bu kez de Kudüs Hastanesi'nin 100 metre yakınına bomba düştü. İsrail bombası hastanede paniğe yol açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 22:58
Son dakika... Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba düştü
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Gazze Şeridi'nde bulunan Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba düştü. İsrail bombası hastanede paniğe yol açtı. 

Olayda hayatını kaybedenlerin veya yaralananların olup olmadığı konusunda henüz net bilgi yok.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Gazze Şeridi'nde hasta ve yerinden edilmiş insanlarla dolu olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuştu. Saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken Filistin'de 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Saldırıya dünyanın dört bir yanından tepki yağmıştı.


Kudüs Hastane

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