Son dakika... Mahmud Abbas, Filistin'de 3 günlük yas ilan etti

Son dakika haberi... Filistin'de, İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısı nedeniyle 3 gün yas ilan edildi.

AA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 21:37
Son dakika... Mahmud Abbas, Filistin'de 3 günlük yas ilan etti
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti.

Filistin haber ajansı WAFA'da Abbas'ın açıklamasına yer verildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

EN AZ 500 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.


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