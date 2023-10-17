TKP'den Beyoğlu'nda Filistin'e destek eylemi: 'Katil İsrail, katil ABD!'
Türkiye Komünist Partisi, Filistin halkı için İstanbul'da Beyoğlu Şişhane Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail'i protesto eden partililer, 'Katil İsrail, katil ABD!' sloganları attı.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Türkiye Komünist Partisi (TKP), İsrail'in saldırılarına karşı İstanbul'da Beyoğlu Şişhane Meydan'ında buluşma çağrısı yaptı.
TKP tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgaline karşı yarın İstanbul'da saat 20.00'de Beyoğlu Şişhane Meydan'ında toplanılacağı belirtilmişti.
TKP'nin çağrısında "İşgalciler kaybedecek, direnen Filistin halkı kazanacak!" denilmişti.
ŞİŞHANE MEYDANI’NDA TOPLANDILAR
Saatler 20.00’i gönderdiğinde TKP’liler, İsrail’i ve ABD’yi protesto etmek amacıyla Şişhane Meydanı’nda bir araya geldi.
Filistin halkı ile dayanışma mesajı veren partililer, 'Katil İsrail, katil ABD!' sloganları attı.
“BİRİLERİ SİVİLLERİN ÖLMESİNİ İSTEMİYORSA İSRAİL’E KARŞI DURACAK”
TKP Merkez Komitesi Üyesi Senem Doruk İnam, şöyle konuştu:
“Birileri sivillerin, masumların ölmesini istemiyorsa bölgede emperyalizmin müdahalelerine karşı duracak. İşgalci İsrail'e karşı duracak, ABD emperyalizmine karşı duracak. İşte o zaman savaşlar son bulur, o zaman siviller ölmez masumlar ölmez.”
TKP Merkez Komitesi Üyesi Senem Doruk İnam: “Birileri sivillerin, masumların ölmesini istemiyorsa bölgede emperyalizmin müdahalelerine karşı duracak. İşgalci İsrail'e karşı duracak, ABD emperyalizmine karşı duracak. İşte o zaman savaşlar son bulur, o zaman siviller ölmez masumlar… pic.twitter.com/AW2LXFbKrm— TKP (@tkpninsesi) October 17, 2023
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