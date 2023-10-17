Son dakika... Mahmud Abbas, Joe Biden ile görüşmesini iptal etti

Yayınlanma: 17.10.2023 - 22:28

Güncelleme: 17.10.2023 - 22:34

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın gerçekleşmesi planlanan toplantıya katılmayacağını açıkladı.

Karar, İsrail’in Gazze’deki hastaneyi hedef almasından sonra geldi.

Biden, çarşamba günü İsrail'e gidecek, ardından Ürdün'e geçerek Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecekti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Gazze Şeridi'nde hasta ve yerinden edilmiş insanlarla dolu olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuştu. Saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.