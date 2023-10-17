Son dakika... Mahmud Abbas, Joe Biden ile görüşmesini iptal etti
Son dakika haberi... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yarın Joe Biden ile planlanan toplantıya katılmayacağını açıkladı. İki isim yarın bir araya gelecekti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın gerçekleşmesi planlanan toplantıya katılmayacağını açıkladı.
Karar, İsrail’in Gazze’deki hastaneyi hedef almasından sonra geldi.
Biden, çarşamba günü İsrail'e gidecek, ardından Ürdün'e geçerek Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecekti.
NE OLMUŞTU?
İsrail, Gazze Şeridi'nde hasta ve yerinden edilmiş insanlarla dolu olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurmuştu. Saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu
- 'Patates hat'la vurgun düzeni
- 'Benekli Ayhan'a sokak ortasında saldırı!
- Emeklilik yaşında yeni düzenleme geliyor!
- 'Allah var, Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almadım'
- TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
- 'Bu vatana ihanettir'
- 'Akşener Ankara için teklif götürdü' iddiası
- Engin Polat’tan yazarımız Murat Ağırel’e skandal sözler
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti