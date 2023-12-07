Son Dakika... Miçotakis: Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz

Yayınlanma: 07.12.2023 - 15:01

Güncelleme: 07.12.2023 - 16:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ortak basın toplantısı düzenliyor.

Miçotakis, "Barışı tehdit eden durumlar yaşadık. Bu yüzde iki ülkenin sakin bir ortamda ilişkielrini devame ttirmesi çok önemli. Yaşadığımız sorunlara çözüm yaratabilmek önem arz ediyor. Geçen Haziran ayında Vilnius'ta aramızdaki ilişkiyi tekrar canlandırmaya karar verdik. İki taraf bir araya geldi, son 6 ay içerisinde üçüncü kez buluşma fırsatı yakaladık. Ekonomik ilişkiler ve ikili ticaretin artırılması hedefini koyduk. Araştırma, bilim ve göç alanlarında iş birliğini genişletmek için çok önemli bir sonuç elde ettik" dedi.

Yunanistan'ın, Türkiye'ye AB üyeliği sürecinde destek verdiğini belirten Miçotakis,"Vize meselesinde de daha yakın iş birliği sağlanması için öğrencilerin vizeden muaf tutulması meselesini de konuştuk. (Vize muafiyeti) Türk vatandaşlarının Doğu Ege adalarını ziyaret etme serbestisini bir karar olarak ele aldık. Azınlık meselesi iki ülke arasında bir köprü rolü oynamaktadır. Kıbrıs konusunda BMGK'nın kararları bizim için çok önemli. Kıbrıs konusunda gelişmeler, bu doğrultuda olmalı" dedi.

Eski Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos'un sözlerini anımsatan Miçotakis, "Venizelos, zamanında Türkiye'ye 'Biz size dostluk eli uzatıyoruz, aramızdaki hasmane ilişkilerin sonuna vardığına inanıyoruz demişti. Onların bize bıraktığı miras bugün de devam ediyor. Karşı karşıya kaldığımız sınamalar sonucunda olumlu ilişkiler kurmalıyız. Uygun bir zemin oluştuğunda kıta sahanlığı ve MEB'i de konuşmaya hazır olacağız. Deniz hukuku hepimiz açısından anlaşmazlıkların çözülmesinde çok önemli bir rol oynar. Baharda Ankara'yı ziyaret etme fırsatım olacak" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ege ve Doğu Akdeniz'de iki ülkenin tutumlarını konuştuklarını aktaran Erdoğan, "Mevcut sorunlarımızı, yapıcı diyalog, iyi komşuluk, uluslararası hukuk çerçevesinde müşterek çabalarla çözüme kavuşturmak temennimizdir. Münasebetlerimizdeki olumlu ivmeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Diyalog kanallarının açık tutulmasının önemini vurguladık. Atina bildirgesi ile olumlu irademizi üst seviyede teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan,"Türk azınlığının refahının artması, ilişkilerimizi olumlu etkileyecektir. Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır. Yunanistan’ı son olarak 2017’de ziyaret etmiştim. Tekrar Atina’da olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimize ve yılda en az 1 kez bu buluşmayı gerçekleştirmenin her iki ülke için de hayırlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"(Lavrion Kampı'nın kapatılması) Yunanistan'da teröristlere barınma imkanı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunmasının altını çizdim" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye ve Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla dünyaya örnek olalım arzusundayız. Aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. İki kardeş arasında anlaşmazlık yaşanırken, iki komşu arasında görüş ayrılığı yaşanması doğaldır. Türkiye-Yunanistan olarak atacağımız adımlarla dünyaya örnek olmalıyız. Aramızda çözülemeyecek sorun yok. Denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım. Kyriakos’un da bizimle aynı görüşü paylaşmasından memnuniyet duyuyorum."