Son dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması

15 Mayıs 2022 Pazar, 16:17

NATO Dışişleri Bakanlarının Berlin zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısına video bağlantısı ile katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye, İskandinav ülkelerinin üyelik teklifini engellemek istemediğini açıkça belirtmişti. Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri üyelik veya üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim" açıklamasında bulundu.

Jens Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" dedi.

Stoltenberg, "Tüm müttefikler, NATO'nun açık kapı politikasını desteklediği için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine hak kazandığı konusunda hemfikirdir. NATO'ya katılmak Finlandiya, İsveç ve Avrupa için tarihi bir an olacak" dedi.

Genel sekreter ayrıca, iki ülkenin onay sürecini mümkün olduğunca hızlandırmak istediğini ve ittifakın, bölgedeki varlığını artırmak da dahil olmak üzere, geçici dönem için güvenlik garantisi sağlamanın yollarını arayacağını da sözlerine ekledi.