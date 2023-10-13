Son Dakika... Netanyahu’dan kara harekatı açıklaması: 'Sadece başlangıç'
Son dakika haberi... İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’ye başlattığı kara harekatına ilişkin “sadece başlangıç” dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ı "yok etme" sözü verirken karşı saldırının "sadece başlangıç" olduğunu söyledi.
Netanyahu ayrıca, "Düşmanlarımızı eşi benzeri görülmemiş bir güçle vuruyoruz” ifadesinde bulundu.
"GENİŞ ÇAPLI BİR SALDIRI"
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Gazze Şeridi'ndeki Hamas terör örgütüne ait terör hedeflerine geniş çaplı bir saldırı" düzenlediğini duyurdu.
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