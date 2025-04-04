Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:22

Güncelleme: 04.04.2025 - 09:22

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Nisan'da meydana gelen depremler...

4 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.04.04 08:10:56 -.- 1.8 -.- SOFULAR-AKSU (ISPARTA)

2025.04.04 07:56:29 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA)

2025.04.04 07:50:18 -.- 3.0 3.1 DARILIK-ALADAG (ADANA)

2025.04.04 07:32:51 -.- 2.5 -.- GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN)

2025.04.04 06:31:36 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2025.04.04 05:50:12 -.- 1.5 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG)

2025.04.04 05:36:57 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

2025.04.04 05:14:11 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI

2025.04.04 04:48:49 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.04.04 04:11:32 -.- 1.2 -.- ERIKLI-BANDIRMA (BALIKESIR)

2025.04.04 03:29:57 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2025.04.04 03:26:57 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2025.04.04 03:26:20 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)