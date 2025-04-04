Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 4 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:22

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Nisan'da meydana gelen depremler...

4 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.04.04 08:10:56   -.-  1.8  -.-   SOFULAR-AKSU (ISPARTA)             

2025.04.04 07:56:29  -.-  1.9  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                 

2025.04.04 07:50:18  -.-  3.0  3.1   DARILIK-ALADAG (ADANA)             

2025.04.04 07:32:51  -.-  2.5  -.-   GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN)     

2025.04.04 06:31:36    -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                         

2025.04.04 05:50:12   -.-  1.5  -.-   YUKARIBAG-(ELAZIG)                 

2025.04.04 05:36:57 -.-  1.5  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)             

2025.04.04 05:14:11  -.-  2.2  -.-   TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI         

2025.04.04 04:48:49 -.-  1.5  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                 

2025.04.04 04:11:32  -.-  1.2  -.-   ERIKLI-BANDIRMA (BALIKESIR)        

2025.04.04 03:29:57 -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)         

2025.04.04 03:26:57   -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)         

2025.04.04 03:26:20  -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)         


Etiketler: #deprem mi oldu #deprem #Son depremler

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