Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 4 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Nisan'da meydana gelen depremler...
4 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.04.04 08:10:56 -.- 1.8 -.- SOFULAR-AKSU (ISPARTA)
2025.04.04 07:56:29 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA)
2025.04.04 07:50:18 -.- 3.0 3.1 DARILIK-ALADAG (ADANA)
2025.04.04 07:32:51 -.- 2.5 -.- GAZIPINARI-REFAHIYE (ERZINCAN)
2025.04.04 06:31:36 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
2025.04.04 05:50:12 -.- 1.5 -.- YUKARIBAG-(ELAZIG)
2025.04.04 05:36:57 -.- 1.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2025.04.04 05:14:11 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI
2025.04.04 04:48:49 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-(MUGLA)
2025.04.04 04:11:32 -.- 1.2 -.- ERIKLI-BANDIRMA (BALIKESIR)
2025.04.04 03:29:57 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2025.04.04 03:26:57 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2025.04.04 03:26:20 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
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