Donald Trump tarifeleri açıkladı: Dünya piyasalarında deprem etkisi sürüyor!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 13:07

Güncelleme: 03.04.2025 - 13:07

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri uygulama kararı küresel ticaret savaşlarını körükledi. Bu hamle ABD’nin hem müttefiklerinden hem de rakiplerinden misilleme tehditlerine yol açtı ve dünya çapında enflasyon risklerini artırarak resesyon endişelerini gündeme getirdi.

GÜMRÜK VERGİLERİ PİYASALARI DALGALANDIRDI

Çarşamba günü açıklanan yeni vergiler küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Trump, ABD’ye yapılan tüm ithalatlara yüzde 10’luk bir temel gümrük vergisi uygulayacağını ve bazı büyük ticaret ortaklarına daha yüksek oranlar getireceğini duyurdu. Bu durum dünya çapındaki liderlerin ve ticaretin serbestleştirilmesine yıllardır öncülük eden ülkelerin tepkilerini topladı.

VERGİ ORANI 115 YIL ÖNCEKİ SEVİYESİNDE

Fitch Ratings, Trump yönetiminin gümrük vergilerini 2024 yılı itibarıyla yüzde 22’ye yükselteceğini ve bu oranın son kez 1910’da görülen seviyelere ulaşacağını açıkladı. ABD'nin efektif ithalat vergisi oranı, 2024'te yalnızca yüzde 2,5 iken, Trump döneminde bu oran önemli ölçüde artmış olacak.

Perşembe günü, yatırımcılar küresel piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmeye çalışırken, Asya borsaları gerileyerek son aylardaki en düşük seviyelere indi. Avrupa hisseleri de düşüş yaşarken, Almanya'nın ihracatındaki büyük olumsuz etkiler dikkat çekti. Wall Street vadeli işlemleri, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçıp daha güvenli limanlara yönelmesiyle düşüş gösterdi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN KARŞI MİSİLLEME

Çin, ABD’ye yaptığı ihracatında yüzde 54'lük bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kalırken, Avrupa Birliği de karşı önlemler alacaklarını açıkladı. AB Başkanı Ursula von der Leyen, Trump’ın adımlarının dünya genelinde milyonlarca insanı olumsuz etkileyeceği konusunda uyardı. 27 üyeli bloğun, Washington ile yapılacak görüşmelerin başarısız olması durumunda karşılık vermeye hazır olduğu belirtildi.

MÜTTEFİKLERİNİ DE HEDEF ALDI

ABD'nin yakın müttefiklerinden Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve Tayvan, sırasıyla yüzde 20, yüzde 24, yüzde 25 ve yüzde 32’lik oranlarla hedef alındı. Ayrıca, Beyaz Saray tarafından açıklanan listeye göre, Antarktika’daki bazı küçük bölgeler ve ıssız adalar da tarifelerden etkilenecek.

Küresel ticaretin geleceği ve bu hamlenin dünya ekonomisine etkileri üzerine endişeler artarken, Trump’ın bu adımlarının uzun vadeli sonuçları merak konusu olmaya devam ediyor.