Prens Charles’ın Prenses Diana’ya nişan hediyesi 635 bin TL'ye satıldı

29 Haziran 2021 Salı, 17:26

Galler Prensesi Lady Diana’ya Prens Charles tarafından 1981 yılının Mayıs ayında nişan hediyesi olarak verilen araç açık artırma usulüyle satıldı.

NTV'de yer alan habere göre gri Ford Escort marka aracın açık artırma sonrasında 52 bin 640 sterlin (635 bin TL) bedelle Güney Amerika’daki bir müze tarafından satın alındığı belirtildi.

GERÇEK DEĞERİ 56 BİN 700 TL

Prenses Diana Spencer, 1982 yılında Prens William'ın doğumundan kısa bir süre sonra araba kullanmayı bırakırken otomobil bir antikacıya satılmıştı. 2000 yılından bu yana kraliyet hayranı Tina Kirkpatrick’te bulunduğu aktarıldı.

Prenses Diana’nın aracı çok kısa bir süre kullandığı, kullandığı zamanda da Prens Charles’ın golf mücadelelerini izlemeye gittiği belirtilirken aracın kraliyet bağlantısı olmaması durumunda değerinin 4 bin 700 sterlin (56 bin 700 TL) olduğu bildirildi.

ARAÇ GÜNEY AMERİKA’YA GİDECEK

Açık artırma sonrası aracın 30 bin ila 40 bin sterlin arasında satılmasınıun beklendiği açıklanırken müzayedeyi düzenleyen Essex, Colchester'daki Reeman Dansie, kazanan teklifin Güney Amerika'daki bir müzeden geldiğini ve arabanın oraya sevk edileceğini söyledi.

PRENSE DÖNEN KURBAĞA DETAYI

Kaportasında bulunan gümüş kurbağa aracın en çok dikkat çeken unsurlarından biri olurken bu maskotun Diana’nın kız kardeş Lady Sarah Spencer’ın Galler Prensesi’ne öpücüğü ile kurbağayı prense dönüştüren bir kızın peri masalını hatırlatmak için aldığı bir hediye olduğu belirtiliyor.