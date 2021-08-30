Prens Charles’ın vakfına usulsüzlük soruşturması

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:57

İngiltere’de Veliaht Prens Charles’ın (72) bağışlarla hayır işleri yapan vakfının adı, usulsüzlük skandalına karıştı.

YEMEK YEME VAADİ

İddiaya göre, iki aracı kişi, vakıf adına zengin bağışçılara 100 bin sterlin karşılığında prensle yemek yemeyi ve malikânesinde kalmayı vadediyordu.

YÜZDE 25 KOMİSYON

NTV'de yer alan habere göre aracıların ödemelerin yüzde 25’ini ceplerine attıkları ortaya çıkınca vakıf hakkında usulsüzlük soruşturması başlatıldı.

'PRENS ANDREW’UN GERİ DÖNÜŞÜ YOK' DEMİŞTİ

Son olarak 2001 yılında 17 yaşındaki Virginia Roberts'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Prens Andrew'a, ağabeyi Prens Charles sırtını dönmüştü.

The Times’ın haberine göre tahtın bir numaralı varisi Prens Charles, kardeşinin biletini kesmiş durumda. 72 yaşındaki Prens Charles’ın, davanın sonucu her ne olursa olsun 61 yaşındaki kardeşi Prens Andrew’un kraliyet görevlerine dönmesini istemiyor.

