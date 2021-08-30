Prens Charles’ın vakfına usulsüzlük soruşturması
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles, usulsüzlük soruşturmasıyla gündemde. İddiaya göre, vakıftan iki aracı kişi, ödemelerin yüzde 25’ini kendi hesaplarına geçirdi.
İngiltere’de Veliaht Prens Charles’ın (72) bağışlarla hayır işleri yapan vakfının adı, usulsüzlük skandalına karıştı.
YEMEK YEME VAADİ
İddiaya göre, iki aracı kişi, vakıf adına zengin bağışçılara 100 bin sterlin karşılığında prensle yemek yemeyi ve malikânesinde kalmayı vadediyordu.
YÜZDE 25 KOMİSYON
NTV'de yer alan habere göre aracıların ödemelerin yüzde 25’ini ceplerine attıkları ortaya çıkınca vakıf hakkında usulsüzlük soruşturması başlatıldı.
'PRENS ANDREW’UN GERİ DÖNÜŞÜ YOK' DEMİŞTİ
Son olarak 2001 yılında 17 yaşındaki Virginia Roberts'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Prens Andrew'a, ağabeyi Prens Charles sırtını dönmüştü.
The Times’ın haberine göre tahtın bir numaralı varisi Prens Charles, kardeşinin biletini kesmiş durumda. 72 yaşındaki Prens Charles’ın, davanın sonucu her ne olursa olsun 61 yaşındaki kardeşi Prens Andrew’un kraliyet görevlerine dönmesini istemiyor.
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