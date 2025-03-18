Trump'tan barış anlaşması çıkışı: Birçok konuda uzlaşmaya varıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesi öncesinde, nihai barış anlaşmasındaki birçok unsur konusunda uzlaşmaya varıldığını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.
Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.
Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.
Etiketler: #Donald Trump #Putin
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