Trump'tan barış anlaşması çıkışı: Birçok konuda uzlaşmaya varıldı

Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:11

Güncelleme: 18.03.2025 - 10:11

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.

Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.