Trump tarih verdi: 80 bin sayfalık Kennedy suikastı dosyaları açıklanacak

ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin salı günü açıklanacağını duyurdu.

Trump tarih verdi: 80 bin sayfalık Kennedy suikastı dosyaları açıklanacak
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ANKA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 00:55

Trump, yönetiminin eski başkan John F. Kennedy ile ilgili yaklaşık 80 bin sayfalık dosyayı salı günü kamuoyuna açıklayacağını söyledi.

Trump, “İnsanlar yıllardır bunu bekliyordu ve ben de adamlarıma bunların yarın açıklanması gerektiği talimatını verdim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump, bu yılın başlarında federal hükümete Kennedy, kardeşi Robert Kennedy ve Martin Luther King Jr. suikastlarına ilişkin kayıtların yayınlanmasına yönelik bir plan sunmasını emreden kararnameyi imzalamıştı. 


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