Son Dakika: Putin ilhak kararını onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya ait dört bölgenin resmen ilhakını içeren kararı imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin; Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un ilhak edilmesini resmileştiren kanunu onayladı.
Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde düzenlenen tek taraflı referandumda halk Rusya'ya katılma yönünde irade gösterdi. Ancak silahların gölgesinde yapılan refendum Türkiye dahil uluslararası toplum tarafından kabul görmüş değil.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 30 Eylül'de Kremlin'de yaptığı konuşmada, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ın ilhakını resmen açıklamış ve bu bölgelerin Rusya Federasyonu'nun yeni bölgesi olduğunu dünyaya duyurmuştu.
Video Haberler
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türk bankalarına kritik uyarı
- 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
- 'Attığı bütün imzalar geçersiz sayılmalı'