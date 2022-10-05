AKP, Rusya’ya olan ödemeyi erteleyerek bütçeyi rahatlatmak istiyor

05 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

AKP’nin “Rusya’ya olan doğalgaz ödemelerinin bir bölümünü 2024’e ertelemek istediği” iddiaları yalanlanmazken bu tutum seçim öncesi yeni kaynak yaratma arayışı olarak değerlendiriliyor. Ayrıca ödemelerin ertelenmesi halinde, seçimlerde olası bir iktidar değişikliğinde mali yük de tamamen yeni hükümete kalacak. Yüksek bütçe açığı ve kur korumalı mevduatlara (KKM), bir de ertelenen doğalgaz ödemeleri eklenecek. Tüm bunlar için yeni kaynak gerekecek.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Bloomberg ajansı bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Ankara’nın Rusya’dan alınan doğalgazın ödemelerinin bir kısmını 2024’e ertelemek istediğini iddia etti. Ancak henüz bir anlaşma sağlanıp sağlanmadığının belli olmadığı belirtildi. Gelişmenin, iki ülke arasında BOTAŞ’ın yükümlülüklerinin yüzde 25’ini dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren anlaşmanın hemen ardından gelmesine dikkat çekiliyor. Ancak Rus haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan başka bir Türk kaynak ise Ankara ve Moskova’nın Rus gazının ödemelerinin ertelenmesini görüşmediklerini, fiyat görüşmelerinin devam ettiğini, bu konuda bir sorun olmadığını ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen ay, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede doğalgaz konusunu gündeme getirdiğini belirterek Moskova’nın gaz fiyatlarında indirim yapmasını umut ettiğini söylemişti. Ödemelerde erteleme istenip istenmediği konusunda Türkiye’den resmi bir açıklama gelmedi. Bu konuda dün saat 15.00 itibarıyla yalanlama da olmadı.

BÜTÇEDE SEÇİM BASKISI

Türkiye’de önümüzdeki dönemde seçimler yapılacak. AKP, seçim öncesinde sözleşmelilerin kadroya alınmasından, emeklilikte yaşa takılanlara kadar birçok konuyu gündeme getiriyor. Tüm bunlar bütçe üzerinde baskı oluşturuyor. Bu da gelecek yıl seçim öncesinde bütçede kesenin ağzının açılacağını gösteriyor. Bunun için de kaynak gerekiyor. İktidarın, doğalgaz ödemelerinde erteleme ile kaynak sıkıntısını bir miktar aşmaya çalıştığına dikkat çekiliyor. Bu arada seçimlerde olası bir iktidar değişikliğinde de mali yük tamamen yeni hükümete kalmış olacak. KKM’lerin ekonomi üzerindeki yükü ve ağır bütçe açığına bir de ertelenen doğalgaz ödemeleri eklenecek. Hükümet tüm bunlar için kaynak bulmak zorunda olacak.