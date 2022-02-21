Son dakika: Ukrayna'dan ilk hamle

21 Şubat 2022 Pazartesi, 23:01

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile son saatlerde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüşmeyi planladığını aktaran Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısına başladıklarını ifade etti.

ACİL TOPLANTI

Ayrıca, Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil bir şekilde toplandığı öğrenildi.

Toplantının sona ermesinin ardından Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.

İNGİLTERE İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya tam destek verdiği ve Ukrayna'nın talebi üzerine ülkeye daha fazla savunma desteği verileceği bildirildi.

ERDOĞAN'I ARAYACAK

Zelenskiy, Twitter hesabı üzerinden, "ulusa sesleniş" konuşmasını hazırlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmeyi planladığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ'NE ACİL TOPLANTI TALEBİ



Ayrı bir gelişmede, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Ukrayna'nın "Rusya'nın yasadışı eylemleri nedeniyle" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep ettiğini söyledi.



