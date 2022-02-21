Son dakika: Ukrayna'dan ilk hamle
Son Dakika : Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, son saatte yaşanan gelişmeleri ABD Başkanı Biden ile görüştüğünü açıkladı. Zelenzski, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de telefonda görüşeceğini belirtti. Putin'in açıklamaları sonrası Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplandığı öğrenildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile son saatlerde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüşmeyi planladığını aktaran Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısına başladıklarını ifade etti.
ACİL TOPLANTI
Ayrıca, Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil bir şekilde toplandığı öğrenildi.
Toplantının sona ermesinin ardından Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.
İNGİLTERE İLE GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya tam destek verdiği ve Ukrayna'nın talebi üzerine ülkeye daha fazla savunma desteği verileceği bildirildi.
ERDOĞAN'I ARAYACAK
Zelenskiy, Twitter hesabı üzerinden, "ulusa sesleniş" konuşmasını hazırlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmeyi planladığını söyledi.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ'NE ACİL TOPLANTI TALEBİ
Ayrı bir gelişmede, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Ukrayna'nın "Rusya'nın yasadışı eylemleri nedeniyle" Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep ettiğini söyledi.
İlgili Haberler
- İngiltere: Ukrayna krizi için hazırlıkları hızlandırdık
- Ünal Çeviköz: Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne duyduğumuz saygıyı bir kez daha vurgulamak isteriz
- Rusya, Ukrayna'yı suçladı: Karakolumuz bombalandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- AVM yöneticileri ile imamlar müdür oldu
- Protesto oyları AKP’yi sallıyor
- Teğmenden kürsüde önce tekmil sonra dua
- Onlar vermeyecek sen alacaksın!..
- Şiddete çözüm için üç koşul
- Diyanet’in aforoz ettiği laik türbanlı
- Nihilist Nietzsche’nin bildung eğitim felsefesi idealimiz olabilir mi?
- Cumhuriyet etkisi
- İSKİ’nin suyu içilebilir mi? - Prof. Dr. Bekir S. KOCAZEYBEK
- Bölgesel asgari ücret mümkün mü? - Mehmet C. SAVAŞKAN